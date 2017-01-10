Житель Омска выпал с восьмого этажа и остался жив, потому что рухнул в сугроб

Неудачно началась посленовогодняя рабочая неделя для одного из жителей Омска. Вчера, 9 января 2017 года, 33-летний обитатель одной из многоэтажек на улице Дмитриева выглянул в 08.30 часов в окно своей квартиры, находящейся на 8-м этаже, и неожиданно вывалился на улицу. По одной из версий мужчина курил в открытое окно, по другой специально выглядывал, чтобы выяснить погоду перед походом на работу.

Отметим, что в этот день в городе была метель и за ночь под окном дома намело большие сугробы, что и спасло жизнь омичу. При падении он остался жив. Прхожие оперативно вызвали скорую помощь и пострадавшего срочно доставили в БСМП-1, находящуюся там же на Левобережье.

При обследовании врачи обнаружили у вывалившегося в окно мужчины закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму груди, закрытую травму живота, переломы ребер, разрывы внутренних органов.

Как стало известно порталу Om1.ru, врачи оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое, но медики пытаются его спасти. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.