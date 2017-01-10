Житель Омска выпал с восьмого этажа и остался жив, потому что рухнул в сугроб
ЧП произошло вчера утром на Левобережье. С серьезными травмами омич доставлен в больницу, мужчину спасло то, что он упал в сугроб.
ЧП произошло вчера утром на Левобережье. С серьезными травмами омич доставлен в больницу, мужчину спасло то, что он упал в сугроб.
Неудачно началась посленовогодняя рабочая неделя для одного из жителей Омска. Вчера, 9 января 2017 года, 33-летний обитатель одной из многоэтажек на улице Дмитриева выглянул в 08.30 часов в окно своей квартиры, находящейся на 8-м этаже, и неожиданно вывалился на улицу. По одной из версий мужчина курил в открытое окно, по другой специально выглядывал, чтобы выяснить погоду перед походом на работу.
Отметим, что в этот день в городе была метель и за ночь под окном дома намело большие сугробы, что и спасло жизнь омичу. При падении он остался жив. Прхожие оперативно вызвали скорую помощь и пострадавшего срочно доставили в БСМП-1, находящуюся там же на Левобережье.
При обследовании врачи обнаружили у вывалившегося в окно мужчины закрытую
Как стало известно порталу Om1.ru, врачи оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое, но медики пытаются его спасти. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.