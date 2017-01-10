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08:04 (мск), источник: Om1.ru

Омич оскорбил полицейских и напал на них с газовым баллончиком

В качестве наказания на совершение преступления в отношении полицейских мужчина проведет 2 года в тюрьме.

22 мая 2016 года 43-летний Владимир Мерзляков вместе со своими приятелями стоял возле своего подъезда дома на улице Заозерная. Заметив приближающихся в его сторону двух сотрудников полиции, Мерзляков весьма громко и намеренно оскорбил представителей закона. Очевидно, брани ему показалось недостаточным — омич набросился на полицейских и распылил им в глаза из своего газового баллончика вещество. В результате оба силовика получили повреждения в виде химического ожога 1 степени глаз.

Первомайский районный суд Омска признал Мерзлякова виновны в нападении и публичном оскорблении представителя власти (ч.2 ст. 318 УК РФ, ст. 319 УК РФ). Тем не менее, мужчина признал свою вину не полностью, а лишь частично.

Суд определил омичу наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима. После того, как был оглашен приговор, Мерзлякова взяли под стражу прямо в зале суда.

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