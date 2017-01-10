В Омской области 70-летняя пенсионерка искусала соседку

Перед Новым Годом суды двух инстанций разбирались в деле 70-летней жительницы Любинского района, которая обвинялась в насильственных действиях по отношению к своим соседям по земельному участку. Пенсионерка укусила женщину, которая хотела защитить от её агрессии свою знакомую.

У пенсионерки был давний конфликт с одной из соседок по сельхозугодьям. Гражданки уже не раз судились из-за земли. В августе бабушка приехала к своей противнице и начала оскорблять её нецензурными словами. За женщину вступилась находившаяся рядом супружеская пара. Тогда агрессия бабушки переключилась на супругов. Муж попытался спокойно выпроводить пенсионерку, чтобы избавить всех от её криков. Но старушка схватила его за рубашку и стала крыть матом. Жена попыталась отцепить пенсионерку от супруга. В ответ бабушка «перешла от слов к делу»: повалила заступницу на землю и укусила её за руку.

Пострадавшая женщина написала заявление в полицию и отправилась фиксировать побои. Медики обнаружили у неё на предплечье ссадину и кровоподтёк. Однако вреда здоровью укус не причинил.

В отношении пенсионерки возбудили дело по уголовной статье «Побои или иные насильственные действия». Поскольку здоровье потерпевшей не пострадало, дело переквалифицировали на административное.

Любинский районный суд признал пенсионерку виновной в административном правонарушении. Пожилую женщину наказали штрафом. По данным Любинского райсуда, бабушка через своего юриста обжаловала постановление суда в апелляционной инстанции. Однако коллегия Омского областного суда оставила жалобу без удовлетворения.