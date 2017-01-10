В Омской области 70-летняя пенсионерка искусала соседку
За нападение на соседей агрессивную бабушку привлекли к ответственности по уголовной статье.
За нападение на соседей агрессивную бабушку привлекли к ответственности по уголовной статье.
Перед Новым Годом суды двух инстанций разбирались в деле 70-летней жительницы Любинского района, которая обвинялась в насильственных действиях по отношению к своим соседям по земельному участку. Пенсионерка укусила женщину, которая хотела защитить от её агрессии свою знакомую.
У пенсионерки был давний конфликт с одной из соседок по сельхозугодьям. Гражданки уже не раз судились
Пострадавшая женщина написала заявление в полицию и отправилась фиксировать побои. Медики обнаружили у неё на предплечье ссадину и кровоподтёк. Однако вреда здоровью укус не причинил.
В отношении пенсионерки возбудили дело по уголовной статье «Побои или иные насильственные действия». Поскольку здоровье потерпевшей не пострадало, дело переквалифицировали на административное.
Любинский районный суд признал пенсионерку виновной в административном правонарушении. Пожилую женщину наказали штрафом. По данным Любинского райсуда, бабушка через своего юриста обжаловала постановление суда в апелляционной инстанции. Однако коллегия Омского областного суда оставила жалобу без удовлетворения.