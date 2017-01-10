На дне Финского залива найден похожий на пропавшее судно объект

Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Ленинградской области.

За шесть дней, как отмечается, в поисковой операции принимали участие 350 человек и 65 единиц техники. Ведомство сообщает, что в общей сложности с учетом использования авиации МЧС России было обследовано около 1 500 кв. км акватории и береговой линии.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после пропажи в Финском заливе рыболовецкого судна, на борту которого находились три человека.