УМВД: Жительница Калининграда похищала деньги под видом попавшей в беду соседки
Полиция подозревает 32-летнюю жительницу Калининграда в серии мошенничеств.
Полиция подозревает 32-летнюю жительницу Калининграда в серии мошенничеств.
По сведениям правоохранителей, одно из преступлений злоумышленница совершила в конце декабря.
Инцидент произошёл в подъезде жилого дома на Ленинском проспекте. Женщина позвонила в дверь квартиры пенсионерки, представилась попавшей в беду соседкой и уговорила хозяйку одолжить ей пять тысяч рублей на бензин. «На счету подозреваемой более десятка аналогичных преступлений», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Как выяснилось, ранее жительница Калининграда была судима за хищение чужого имущества.
Стоит отметить, что о мошеннических действиях женщины в полиции также сообщали в мае 2016 года. Для получения денег у доверчивых жителей она использовала разные предлоги. В частности, «собирала деньги» на лечение мужа, попавшего в ДТП.