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09:27 (мск), источник: Калининград.Ru

УМВД: Жительница Калининграда похищала деньги под видом попавшей в беду соседки

Полиция подозревает 32-летнюю жительницу Калининграда в серии мошенничеств.

Источник: Калининград.Ru

По сведениям правоохранителей, одно из преступлений злоумышленница совершила в конце декабря.

Инцидент произошёл в подъезде жилого дома на Ленинском проспекте. Женщина позвонила в дверь квартиры пенсионерки, представилась попавшей в беду соседкой и уговорила хозяйку одолжить ей пять тысяч рублей на бензин. «На счету подозреваемой более десятка аналогичных преступлений», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного УМВД.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Как выяснилось, ранее жительница Калининграда была судима за хищение чужого имущества.

Стоит отметить, что о мошеннических действиях женщины в полиции также сообщали в мае 2016 года. Для получения денег у доверчивых жителей она использовала разные предлоги. В частности, «собирала деньги» на лечение мужа, попавшего в ДТП.

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