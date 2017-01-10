Ребенок и взрослый пострадали в ДТП в Красносулинском районе
Ребенок и взрослый пострадали в результате ДТП в Красносулинском районе Ростовской области, сообщает
Ребенок и взрослый пострадали в результате ДТП в Красносулинском районе Ростовской области, сообщает
ДТП произошло 9 января на первом километре дороги Автовокзал г. Гуково — х. Марс.
Автомобиль «Лифан», водитель которого, по предварительным данным, не справился с управлением, врезался в дерево.
В результате ДТП водитель иномарки и его пятилетний пассажир с травмами доставлены в больницу.
По факту происшествия проводится проверка.