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09:58 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ребенок и взрослый пострадали в ДТП в Красносулинском районе

Ребенок и взрослый пострадали в результате ДТП в Красносулинском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Источник: Аргументы и факты

ДТП произошло 9 января на первом километре дороги Автовокзал г. Гуково — х. Марс.

Автомобиль «Лифан», водитель которого, по предварительным данным, не справился с управлением, врезался в дерево.

В результате ДТП водитель иномарки и его пятилетний пассажир с травмами доставлены в больницу.

По факту происшествия проводится проверка.

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