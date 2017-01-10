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09:30 (мск), источник: ИА Татар-информ

В суд передано дело о пожаре в ТЦ «Адмирал»

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В суд передано уголовное дело по факту трагедии в ТК «Адмирал», сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

На скамье подсудимых оказались директор ООО «Заря» — арендатор ТК «Адмирал» Гусейн Гахраманов, его заместители Николай Каекин и Гюльгусейн Наджафов, гендиректор ОАО «Инвестиционная строительная компания» и ЗАО «Управляющая компания “АС Менеджмент”» Роберт Хайруллин, начальник межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП РФ по РТ Жанна Алпарова, бывший пристав-исполнитель Минзиля Сафина, специалист региональной инспекции Государственного строительного надзора Галия Исаева и пятеро рабочих Наиль и Нияз Габдулхаевы, Фирдинат Ульданов, Альберт Халиков и Фанис Мухаметханов.

Фигуранты уголовного дела в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений по статьям «Нарушение требований пожарной безопасности», «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности», «Неисполнение решения суда или иного судебного акта», «Уклонение от уплаты налогов с организации», «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», «Злоупотребление полномочиями», «Подделка документов», «Превышение служебных полномочий» и «Халатность». Среди подсудимых причастность к совершению преступления признали Халиков и Мухаметханов. Остальные фигуранты уголовного дела либо признали вину частично, либо не признали.

Напомним, 11 марта 2015 года в Кировском районе Казани в результате пожара в торговом комплексе «Адмирал» погибли 19 человек и более 60 получили травмы. Свыше 600 лицам был причинен материальный ущерб: физическим лицам — 1,5 миллиарда рублей, юридическим лицам — 2,9 млн рублей. Потерпевшими признаны 703 лица, ими предъявлены требования о возмещении морального вреда на сумму 11,27 миллиарда рублей.

Помимо этого, согласно сведениям из республиканского ГУ МЧС РФ и Кабинета Министров РТ, финансовые затраты, потраченные на ликвидацию и устранение пожара в ТК «Адмирал», составляют 11,9 миллиона рублей. Объем затрат предприятий Татарстана при устранении последствий пожара в ТК «Адмирал» составляет 64,6 миллиона рублей.

По версии следствия, причиной трагедии послужило то, что здание, не предназначенное для использования в качестве торгового центра, длительное время эксплуатировалось без соответствующего разрешения, с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности.

Согласно выводам строительно-технической экспертизы, торговый комплекс не мог соответствовать требованиям, предъявляемым к торговым объектам. Строительные работы на нем еще не были завершены, объект по своему техническому оснащению и объемно-планировочным параметрам не соответствовал требованиям, предъявляемым СНиП к объектам торгового назначения, также несущие конструкции металлических ферм должны были иметь сплошное покрытие специальными защитными составами, увеличивающими их огнестойкость.

В ходе следствия было установлено, что не во всех пристроенных помещениях был произведен монтаж автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Автоматическая установка пожаротушения находилась в технически неисправном состоянии.

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