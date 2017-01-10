В Хабаровском крае проверят наезд катера на кита

По словам директора учреждения Владимирова Андронова, которого цитирует РИА Новости, кадры, запечатлевшие, как туристы на моторной лодке гонятся за млекопитающим, а затем наезжают на него, появились в Сети в конце прошлого месяца.

Тур был организован компанией, с которой ФГБУ договор не заключало.

— Мы посмотрели это видео и написали в природоохранную прокуратуру. Это было не на территории нацпарка «Шантарские острова», а в материковой зоне, но мы не можем быть равнодушными к этому факту. Киты — это редкие и уязвимые животные, их надо охранять. Прокуратура нас известила, что начала проверку и направила запросы в Росприроднадзор, Росрыболовство, МВД, — приводит агентство слова Андронова.

Его заместитель Дмитрий Гранкин добавил, что экологи установили место происшествия. Оно находится в 60 километрах от границ нацпарка «Шантарские острова» в материковой зоне.

— Это место отдыха китов. Исходя из видеоролика, можно сделать вывод, что животное получило травмы от винта. Кроме того, это глупый поступок. Ведь разъяренный кит мог уничтожить лодку и людей в ней, — сказал Гранкин.

Справка «РГ».

Гренландский или полярный кит — единственный вид усатых китов, всю жизнь проводящий в холодных полярных водах. Он нечасто попадается людям на глаза. К тому же, в советское время китобои истребили практически весь вид этого млекопитающего.