Между жизнью и смертью балансировали зацеперы-экстремалы в Хабаровске
В погоне за острыми ощущениями подростки едва не угодили под колеса трамвая.
В погоне за острыми ощущениями подростки едва не угодили под колеса трамвая.
Хабаровск, 10 января, AmurMedia.
Между жизнью и смертью балансировали двое зацеперов в районе улицы Монтажной в Хабаровске. В погоне за острыми ощущение подростки так и норовили угодить под колеса трамвая, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Видео с очередным лихачеством зацеперов появилось в популярной хабаровской группе социальной сети Instagram. Очевидцы отметили, что уличный экстрим подростков становятся все опаснее для жизни: если раньше лихачи запрыгивали хотя бы на подножку, то сейчас молодые люди буквально ложатся под колеса общественного транспорта.
Мнение
Однако, нашлось немало тех, кто ничего страшного в риске для жизни не увидели. «Молодцы, это лучше, чем зависать в Интернете», «Чем бы дитя не тешилось», «Я тоже так иногда катаюсь хотя мне и 35 лет! Люблю детство вспомнить», — высказали альтернативное мнение пользователи соцсети.
Вместе с тем, уличным экстремалам
«Число пострадавших и погибших на железнодорожном транспорте растет из года и год. Значительную долю составляют несовершеннолетние зацеперы, получившие электротравмы, упавшие с крыш и подножек электропоездов. Зацепинг приобрел массовый характер и стал восприниматься многими подростками как доступное экстремальное увлечение», — рассказал изданию член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
Напомним, что хабаровский подросток, получивший в сентябре прошлого года страшные ожоги, со степенью поражения до 70%, несмотря на все старания медиков, умер в палате реанимации краевой клинической больницы № 2. Поскольку юношу нашли в прямо на железнодорожных путях, то возникла версия, что он был «зацепером». Однако прямых доказательств этому не было.
Двое молодых людей проехались на подножке трамвая в Хабаровске в феврале прошлого года. Пользователи в шутку предположили, что к лихачеству подростков подтолкнуло заявление о том, что стоимость проезд в общественном транспорте могут повысить.