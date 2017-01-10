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09:44 (мск), источник: AmurMedia.ru

Между жизнью и смертью балансировали зацеперы-экстремалы в Хабаровске

В погоне за острыми ощущениями подростки едва не угодили под колеса трамвая.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 января, AmurMedia.

Между жизнью и смертью балансировали двое зацеперов в районе улицы Монтажной в Хабаровске. В погоне за острыми ощущение подростки так и норовили угодить под колеса трамвая, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Видео с очередным лихачеством зацеперов появилось в популярной хабаровской группе социальной сети Instagram. Очевидцы отметили, что уличный экстрим подростков становятся все опаснее для жизни: если раньше лихачи запрыгивали хотя бы на подножку, то сейчас молодые люди буквально ложатся под колеса общественного транспорта.

Мнение интернет-пользователей о «безобидной» шалости подростков разделились. «Они очень наглые: с ними даже разговаривать бесполезно, матерят на чем свет стоит», «Сразу вспомнила себя в 15 лет назад, но, конечно же, это плохо и опасно», «Это из-за отмены некоторых автобусов», — раскритиковали небезопасную выходку горожан завсегдатаи Всемирной паутины.

Однако, нашлось немало тех, кто ничего страшного в риске для жизни не увидели. «Молодцы, это лучше, чем зависать в Интернете», «Чем бы дитя не тешилось», «Я тоже так иногда катаюсь хотя мне и 35 лет! Люблю детство вспомнить», — высказали альтернативное мнение пользователи соцсети.

Вместе с тем, уличным экстремалам все-таки рано расслабляться: как сообщала ранее газета «Известия», в Госдуме разработали законопроект, увеличивающий штраф за зацепинг до 20 тысяч рублей, в качестве же альтернативного наказания предусмотрен арест на 15 суток. Документ планировали обсудить на заседании межведомственной рабочей группы по предупреждению правонарушений на транспорте.

«Число пострадавших и погибших на железнодорожном транспорте растет из года и год. Значительную долю составляют несовершеннолетние зацеперы, получившие электротравмы, упавшие с крыш и подножек электропоездов. Зацепинг приобрел массовый характер и стал восприниматься многими подростками как доступное экстремальное увлечение», — рассказал изданию член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Напомним, что хабаровский подросток, получивший в сентябре прошлого года страшные ожоги, со степенью поражения до 70%, несмотря на все старания медиков, умер в палате реанимации краевой клинической больницы № 2. Поскольку юношу нашли в прямо на железнодорожных путях, то возникла версия, что он был «зацепером». Однако прямых доказательств этому не было.

Двое молодых людей проехались на подножке трамвая в Хабаровске в феврале прошлого года. Пользователи в шутку предположили, что к лихачеству подростков подтолкнуло заявление о том, что стоимость проезд в общественном транспорте могут повысить.

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