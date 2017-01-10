Во время ночного пожара в Сочи погибла женщина
Крупный пожар в ночь на 10 января произошел в одноэтажном жилом доме на улице Свободы в Лазаревском районе.
Крупный пожар в ночь на 10 января произошел в одноэтажном жилом доме на улице Свободы в Лазаревском районе.
Как сообщал «Югополис», площадь пожара составила около 200 квадратных метров, ему был присвоен ранг 1-БИС.
На полную ликвидацию огня ушло около четырех часов.
При тушении пожара в одной из квартир было обнаружено тело 42-летней хозяйки.
Следствие полагает, что пожар мог произойти в результате неосторожного обращения с огнем. Для установления причины смерти погибшей назначено проведение