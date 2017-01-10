Во время ночного пожара в Сочи погибла женщина

Как сообщал «Югополис», площадь пожара составила около 200 квадратных метров, ему был присвоен ранг 1-БИС.

На полную ликвидацию огня ушло около четырех часов.

При тушении пожара в одной из квартир было обнаружено тело 42-летней хозяйки.