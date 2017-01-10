Неизвестный водитель насмерть сбил лося в Шатковском районе
Первое ДТП с животными было зарегистрировано в 2017 году.
Первое ДТП с животными было зарегистрировано в 2017 году.
Неизвестный водитель насмерть сбил лося на трассе Нижний Новгород — Саратов в Шатковском районе, сообщает
Инспекторы министерства экологии и природных ресурсов региона зарегистрировали первый в этом году факт гибели дикого животного в результате дорожной аварии.
Водитель автомобиля сбил лося на трассе и скрылся с места происшествия. Сейчас ведется расследование аварии, выясняются все обстоятельства. Специалисты рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, особенно на участках дорог, где размещены специальные дорожные знаки, сообщающие о близости к дороге диких животных.