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09:40 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Неизвестный водитель насмерть сбил лося в Шатковском районе

Первое ДТП с животными было зарегистрировано в 2017 году.

Неизвестный водитель насмерть сбил лося на трассе Нижний Новгород — Саратов в Шатковском районе, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Инспекторы министерства экологии и природных ресурсов региона зарегистрировали первый в этом году факт гибели дикого животного в результате дорожной аварии.

Водитель автомобиля сбил лося на трассе и скрылся с места происшествия. Сейчас ведется расследование аварии, выясняются все обстоятельства. Специалисты рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, особенно на участках дорог, где размещены специальные дорожные знаки, сообщающие о близости к дороге диких животных.

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