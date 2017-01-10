В Красноярске водители автобусов подрались из-за ДТП

В Красноярске водители автобусов подрались после того, как врезались друг в друга. О случившемся сообщили очевидцы конфликта.

Инцидент произошел вчера вечером на пр. Свободный. Водитель зеленого автобуса (маршрут № 52) не успел затормозить перед остановкой и врезался в белый автобус (маршрут № 5). Со слов очевидцев, водители устроили драку из-за столкновения, а затем спокойно сели в свои автобусы и продолжили движение. Отметим, что в аварии пострадавших нет.

Кстати, в конце декабря в районе «Космоса» водители маршрутных автобусов № 2 и № 99 также устроили драку прямо на проезжей части. Тогда мужчины не смогли поделить право проезда.