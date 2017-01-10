Свердловчанин задушил бывшую жену в первые минуты Нового года

Утром первого января в дежурную часть полиции обратился мужчина и заявил о признании своего приятеля в убийстве экс-супруги. Прибывшим на место стражам порядка подозреваемый рассказал, что действительно жестоко расквитался с возлюбленной, с которой расстался около года назад.

Как пояснил мужчина, несмотря на разрыв отношений, женщина пришла к нему встречать наступление Нового года. Однако во время застолья между парой возникла ссора, в ходе которой мужчина задушил жертву, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Отмечается, что мужчина характеризуется положительно, проблем с законом ранее никогда не имел.