Свердловчанин задушил бывшую жену в первые минуты Нового года
ВЕРХНЯЯ САЛДА, 10 января, ИА УралПолит.Ru. Сотрудниками правоохранительных органов задержан 57-летний житель Верхней Салды, который в новогоднюю ночь совершил убийство своей бывшей жены.
ВЕРХНЯЯ САЛДА, 10 января, ИА УралПолит.Ru. Сотрудниками правоохранительных органов задержан 57-летний житель Верхней Салды, который в новогоднюю ночь совершил убийство своей бывшей жены.
Утром первого января в дежурную часть полиции обратился мужчина и заявил о признании своего приятеля в убийстве
Как пояснил мужчина, несмотря на разрыв отношений, женщина пришла к нему встречать наступление Нового года. Однако во время застолья между парой возникла ссора, в ходе которой мужчина задушил жертву, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Отмечается, что мужчина характеризуется положительно, проблем с законом ранее никогда не имел.