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09:31 (мск), источник: УралПолит.ру

Свердловчанин задушил бывшую жену в первые минуты Нового года

ВЕРХНЯЯ САЛДА, 10 января, ИА УралПолит.Ru. Сотрудниками правоохранительных органов задержан 57-летний житель Верхней Салды, который в новогоднюю ночь совершил убийство своей бывшей жены.

Утром первого января в дежурную часть полиции обратился мужчина и заявил о признании своего приятеля в убийстве экс-супруги. Прибывшим на место стражам порядка подозреваемый рассказал, что действительно жестоко расквитался с возлюбленной, с которой расстался около года назад.

Как пояснил мужчина, несмотря на разрыв отношений, женщина пришла к нему встречать наступление Нового года. Однако во время застолья между парой возникла ссора, в ходе которой мужчина задушил жертву, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Отмечается, что мужчина характеризуется положительно, проблем с законом ранее никогда не имел.

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Свердловчанин задушил бывшую жену в первые минуты Нового года
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