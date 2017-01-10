Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Как избавиться от апатии и войти в рабочий ритм
Стало известно об экстренной госпитализации народного артиста РФ
Мария Шукшина впервые за долгое время показала младших сыновей
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
6 стран, упростивших визовый режим с РФТеперь россиянам для путешествия в Боливию не нужно оформлять визу, а в Черногории без визы можно находиться до 90 дней
Мария Шукшина впервые за долгое время показала младших сыновей
Папы наше всё: типы отцов
Сына президента нашли мертвым в его квартире
Земляне увидят столкновение двух звезд
"Продолжать так невозможно": Стас Пьеха о разводе с женой
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
"Колоссальный удар": СМИ сообщили об опасности для Порошенко
Теракт в Стамбуле: в соцсетях подозревают Обаму
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
10«Мин нет»
4040 самых красивых снимков 2016 года
14Рождество Христово в городах России
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
09:33 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Жителя Асбеста нашли в петле после визита коллекторов

Выбивалы ошиблись дверью.

В Асбесте нашли труп пожилого мужчины в петле в квартире на Ладыженского, 10. Как сообщают соседи погибшего, незадолго до трагедии в дом наведывались коллекторы.

«В Асбесте по ул. Ладыженского, 10 коллекторы 06.01.2017 г. исписали весь второй подъезд с обзывательствами с указанием квартиры 52, скорее всего, ошиблись. Там проживал пожилой дедушка, сегодня весь день была у него открыта дверь, когда зашли туда соседи обнаружили его повешенным», — рассказали соседи погибшего в группе «Народное телевидение Асбеста» в социальной сети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора — прим.ред.).

В СУ СКР по Свердловской области информацию о гибели пенсионера подтвердили. Однако причастность коллекторов к трагедии опровергли. «У мужчины были проблемы другого плана. Мы их не раскрываем. В данный момент по данному факту ведется проверка», — сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе следственного управления.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Курильщиков заставят работать сверхурочно
Госдеп объяснил отсутствие доказательств в докладе о кибератаках
США заявили об опасных сближениях с самолетами РФ над Сирией
Верховный суд запретил депутатам отправлять в отставку Мадуро
Минфин США ввел санкции в отношении пяти россиян
Криштиану Роналду признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА
Глава Республики Сербской взял курс на выход из состава Боснии
Бойцы смешанных единоборств обиделись на Мэрил Стрип
Спорт
«Он живёт, чтобы забивать голы»: 15 ярких цитат о Роналду Лучший игрок года по версии ФИФА Криштиану Роналду - в цитатах о нём и его подвигах
Авто
Stinger — новая модель марки Kia В Детройте представлен четырёхдверный фастбек, который станет самой мощной серийной моделью корейской марки
Hi-Tech
CES 2017: 10 главных анонсов первой техновыставки года Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 самых интересных новинках, представленных на международной выставке потребительской электроники CES 2017
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Роженица в маске Чубакки прославилась в интернете «Только потому, что я скоро стану мамой, не значит, что я должна взрослеть!» Молодая американка стала звездой интернета, надев на собственные роды маску Чубакки.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь