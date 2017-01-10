Жителя Асбеста нашли в петле после визита коллекторов
Выбивалы ошиблись дверью.
Выбивалы ошиблись дверью.
В Асбесте нашли труп пожилого мужчины в петле в квартире на Ладыженского, 10. Как сообщают соседи погибшего, незадолго до трагедии в дом наведывались коллекторы.
«В Асбесте по ул. Ладыженского, 10 коллекторы
В СУ СКР по Свердловской области информацию о гибели пенсионера подтвердили. Однако причастность коллекторов к трагедии опровергли. «У мужчины были проблемы другого плана. Мы их не раскрываем. В данный момент по данному факту ведется проверка», — сообщили «Уралинформбюро» в