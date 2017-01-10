Жителя Асбеста нашли в петле после визита коллекторов

В Асбесте нашли труп пожилого мужчины в петле в квартире на Ладыженского, 10. Как сообщают соседи погибшего, незадолго до трагедии в дом наведывались коллекторы.

«В Асбесте по ул. Ладыженского, 10 коллекторы 06.01.2017 г. исписали весь второй подъезд с обзывательствами с указанием квартиры 52, скорее всего, ошиблись. Там проживал пожилой дедушка, сегодня весь день была у него открыта дверь, когда зашли туда соседи обнаружили его повешенным», — рассказали соседи погибшего в группе «Народное телевидение Асбеста» в социальной сети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора — прим.ред.).