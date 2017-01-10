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09:46 (мск), источник: АиФ Прикамье

Следователи разыскивают пермяка, который зашёл в торговый центр и пропал

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Следственный комитет разыскивает пропавшего без вести 44-летнего Илью Носкова из Перми. Мужчина пропал без вести ещё 26 августа.

Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, мужчина в этот вечер, в районе 19.00 зашёл в здание «Бизнес галереи», расположенное по ул. Ленина, 76 и бесследно исчез.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба звонить по тел. 8 (342) 249−54−55, 210−99−49, 8−922−24−10−100 или 02. Анонимность гарантируется.

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