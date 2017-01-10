Следователи разыскивают пермяка, который зашёл в торговый центр и пропал

Следственный комитет разыскивает пропавшего без вести 44-летнего Илью Носкова из Перми. Мужчина пропал без вести ещё 26 августа.

Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, мужчина в этот вечер, в районе 19.00 зашёл в здание «Бизнес галереи», расположенное по ул. Ленина, 76 и бесследно исчез.