В Магнитогорске директор промышленного предприятия задолжал рабочим 2,3 млн

Директор промышленного предприятия в Магнитогорске задолжал работникам 2,3 млн. рублей, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В течение 2015 года директор магнитогорского завода Сергей Сыркин не выплачивал заработную плату 22 сотрудникам, задолженность перед которыми составила более двух миллионов рублей. Следствие установило, что у предприятия на расчётных счетах имелись денежные средства, достаточные для выплаты задолженности.

Приговором суда Сыркину назначено наказание в виде штрафа в сумме 100 тысяч рублей. Следователем СК в рамках уголовного дела арестованы земельный участок и дорогостоящий автомобиль, принадлежащие обвиняемому.