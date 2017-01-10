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09:47 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Магнитогорске директор промышленного предприятия задолжал рабочим 2,3 млн

Суд назначил наказание в виде штрафа в сумме 100 тысяч рублей.

Директор промышленного предприятия в Магнитогорске задолжал работникам 2,3 млн. рублей, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В течение 2015 года директор магнитогорского завода Сергей Сыркин не выплачивал заработную плату 22 сотрудникам, задолженность перед которыми составила более двух миллионов рублей. Следствие установило, что у предприятия на расчётных счетах имелись денежные средства, достаточные для выплаты задолженности.

Приговором суда Сыркину назначено наказание в виде штрафа в сумме 100 тысяч рублей. Следователем СК в рамках уголовного дела арестованы земельный участок и дорогостоящий автомобиль, принадлежащие обвиняемому.

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