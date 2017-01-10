Экс-сотрудника полиции в Уфе осудят за взятку в 27 тысяч рублей

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении майора полиции 31-летнего оперуполномоченного по особо важным делам. Его обвиняют в покушении на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения.



По данным следствия, 31 мая 2016 года в автомобиле на одной из улиц города Уфы оперуполномоченный незаконно получил 27 тысяч рублей от инспектора ДПС за то, что он с напарником не привлекли к административной ответственности водителя автомобиля с тонированными не по ГОСТу стеклами.

— Сотрудники ДПС перед передачей денег сообщили о противоправных действиях коллеги в вышестоящую службу безопасности. Следователи СКР также установили, что оперуполномоченный получил деньги якобы «под начальство» под видом покупки цемента для заместителя начальника ОРЧ СБ МВД по РБ. Указанное обстоятельство тщательно проверено следственным путем. Деньги он планировал потратить сам, но не смог, так как был задержан сразу после их получения сотрудниками Приволжского регионального управления СБ МВД России. Вину в содеянном обвиняемый не признал, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РБ.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.