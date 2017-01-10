В РТ избитый в драке гражданин Северной Кореи скончался в больнице, не выходя из комы

По факту массовой драки с участием жителей Высокогорского района и граждан Северной Кореи, которые на законных основаниях работали в Татарстане, было возбуждено уголовное дело.

Напомним, инцидент произошел в новогоднюю ночь в поселке Бирюли. Местные жители пришли к рабочим из Северной Кореи в гости. Они принесли с собой бутылку шампанского, угостили корейцев. После этого на бытовой почве у них возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой пятеро корейцев избили одного местного жителя. После этого местный житель позвал своих друзей. Клюшками и палками они избили граждан Северной Кореи.

Расследование уголовного дела продолжается.