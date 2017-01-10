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09:38 (мск), источник: Prokazan.ru

В РТ избитый в драке гражданин Северной Кореи скончался в больнице, не выходя из комы

Накануне в Казани избитый в драке 49-летний гражданин Северной Кореи скончался в больнице, не выходя из комы. Об этом сообщают «Высокогорские вести».

Источник: Prokazan.ru

По факту массовой драки с участием жителей Высокогорского района и граждан Северной Кореи, которые на законных основаниях работали в Татарстане, было возбуждено уголовное дело.

Напомним, инцидент произошел в новогоднюю ночь в поселке Бирюли. Местные жители пришли к рабочим из Северной Кореи в гости. Они принесли с собой бутылку шампанского, угостили корейцев. После этого на бытовой почве у них возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой пятеро корейцев избили одного местного жителя. После этого местный житель позвал своих друзей. Клюшками и палками они избили граждан Северной Кореи.

Расследование уголовного дела продолжается.

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