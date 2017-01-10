Дорогущая Infiniti врезалась в стену небольшого частного дома в Краснодаре

Машину отбросило к строению после столкновения с автомобилем Ford Focus. При аварии люди в машинах отделались легкими ушибами. В здании тоже никто не пострадал, но поврежденную стену дома придется ремонтировать. Правда, пока неясно за чей счет, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Кстати, стоимость машины марки Infiniti М 37Х, которая врезалась в скромный краснодарский дом, на автомобильных сайтах составляет от одного до 1,4 млн рублей.

В интернете видео, снятое сразу после ДТП, активно обсуждают краснодарцы. По их словам, перекресток улиц Седина и Буденного — один из самых аварийно опасных в городе, несмотря на установленный там светофор. Пользователи призывают решить вопрос с обеспечением безопасности движения на этом участке и высказывают слова сочувствия жильцам пострадавшего дома.