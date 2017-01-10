Родной брат чеченского чиновника подозревается в серии афер в Челябинске

Полицейские привезли в Челябинск 33-летнего Адама Токшаева, являющегося родным братом главного архитектора Грозного (Чеченская республика), — мужчина подозревается в десятке мошенничеств, связанных с автомобилями, на которых передвигался его высокопоставленный родственник, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В понедельник, 9 января, в южноуральскую столицу доставили 33-летнего жителя Чеченской Республики Адама Токшаева, задержанного при прохождении паспортного контроля в Дагестане. Правоохранители искали мужчину более года в связи с подозрением в совершении серии мошенничеств в Челябинске с 2012 по 2015 год. По предварительным данным, общая сумма похищенного превышает 7 млн рублей. Возбуждено около десятка уголовных дел по частям 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба, в крупном и особого крупном размерах).

По версии следствия, первой жертвой афериста стала учительница русского языка на пенсии, сдавшая ему свою квартиру в доме на улице Куйбышева в 2012 году. Мужчина вошел к пожилой челябинке в доверие, рассказывая о вымышленных бедах и финансовых проблемах. Арендатор не только не платил за жилье, но и сумел вызвать у пенсионерки столько сочувствия, что она его подкармливала и познакомила со своей семьей. Подружившись с зятем учительницы, злоумышленник продал ему сломанный автомобиль Mazda 6 за 900 тыс. рублей. Когда покупатель потратил на ремонт иномарки 200 тыс. рублей и решил ее продать, Адам Токшаев «по-братски» предложил ему помощь в реализации авто и забрал его себе, обещая вернуть ему деньги. Однако ни иномарки, ни денег мужчина больше не увидел. Более того, под надуманным предлогом «друг» убедил челябинца оформить кредит в размере 700 тыс. рублей, заверив, что вернет ему все, как только ему заплатят за проданные трубы.

В июле 2014 года у Адама Токшаева завязался роман с девушкой, с которой он познакомился на автомойке. Щедрыми жестами, красивым ухаживанием и многочисленными рассказами о своей трагической жизни злоумышленник, представившийся бизнесменом, вошел в доверие к челябинке со стабильной работой и автомобилем Opel. К слову, на тот момент Токшаев передвигался на Infiniti, купленном в кредит за счет другого потерпевшего. Через несколько месяцев житель Чечни сделал челябинке предложение и познакомился с ее родителями, полностью расположив их к себе. Его рассказы о смерти первой беременной супруги во время войны, а также привычка молиться и глубокие религиозные убеждения впечатляли окружающих, принимавших его за порядочного человека.

Через некоторое время Токшаев заявил невесте, что продал свою иномарку из-за временных финансовых проблем. Девушка тут же предложила ему поездить на своем Opel, однако бойфренд отказался, заявив, что бизнесмену не пристало ездить на такой простой машине и его обсмеют партнеры. После он убедил девушку купить в кредит Mercedes E 200, обещая исправно вносить платежи. Однако после этого влюбленные стали видеться все реже. У Токшаева все чаще случились долгие командировки, а в декабре 2014 года, мужчина заявил, что у него в Грозном умерла бабушка и он вынужден быть на ее похоронах. Изображая горе, злоумышленник не позволял девушке усомниться в себе. А еще признался, что разбил Mercedes, попав в ДТП с малолитражкой, но заверил, что продолжит платить кредит. Однако в январе 2015 года банк сообщил челябинке о первой просрочке. В то же время девушка узнала, что мужчина подделал договор купли-продажи на Opel и продал его через ООО «Автодом», где у него работали знакомые. Тем не менее, и здесь Токшаев не переставал придумывать оправдания, мороча голову влюбленной невесте, которая вносила ежемесячные кредитные платежи, превышавшие ее зарплату.

Кроме того, рассказал источник, близкий к следствию, за время пребывания в Челябинске аферист успел обмануть даже сотрудника силовых структур — брата своей «возлюбленной». Обещая быстро и выгодно продать автомобиль Toyota Avensis, принадлежащий стражу порядка, он подделал документы, сбыл иномарку, а деньги присвоил. Правоохранителю он говорил, что машина плохо продается, а когда тот выяснил, что авто давно уже находится у другого собственника, мошенник выдумал душещипательную историю про умирающего отца, которому нужны были деньги на операцию.

Когда отчаявшаяся ждать жениха челябинка в сентябре 2015 года написала заявление в полицию, Адам Токшаев убеждал стражей порядка, что девушка сама продала ему свой Opel, а претензии к нему имеет, так как хочет отомстить из-за неудавшихся отношений. С полицейскими он разговаривал уверенно, однако в отдел не являлся, утверждая, что находится в Чечне.

Одновременно злоумышленник проворачивал еще несколько афер. Так, одну из знакомых он уговорил отдать под залог в ООО «Автодом» ее Toyota Camry, обещая через несколько дней выкупить авто, однако просто скрылся с деньгами в Чечню, а иномарка была реализована, так как ее никто не выкупил. У этой же подруги мужчина несколько раз занимал деньги под разными трогательными предлогами, однако их также не вернул. Девушка обратилась в суд с иском о возвращении ей денег на основании расписок. Ее требования были удовлетворены. С Токшаева решено взыскать 2,5 млн рублей. На имущество злоумышленника наложили арест. Запрещены регистрационные действия с некоторыми автомобилями, находящимися у Токшаева. Девушка отыскала других потерпевших от действий афериста. Среди них оказались еще восемь горожан.

Примечательно, что автомобили, на которых уезжал из Челябинска Адам Токшаев, в том числе якобы разбитый Mercedes, оказывались на фото рядом с его родным братом Алиханом Токшаевым, который является главным архитектором Грозного (Чеченская республика). На иномарках даже не заменили номерные знаки. Потерпевшие писали письма на имя чиновника, но тот не собирался отвечать за брата. Многочисленные обращения в правоохранительные органы Чеченской республики, а также на имя Кадырова (президента Чечни. — Прим. АН «Доступ») результата не принесли.

В настоящее время челябинские полицейские активно работают с подозреваемым, который нанял себе двух адвокатов. Запланированы очные ставки и допросы. Около десятка дел расследуют в ОП «Курчатовский», «Центральный» и «Калининский». В челябинской съемной квартире, которую Токшаев в срочном порядке покинул, обнаружены копии паспортов граждан, с которыми никто из девяти потерпевших лично не знаком. Они подозревают, что этих людей злоумышленник также мог обмануть, однако в полицию они не обращались. Всех, кто пострадал от действий Токшаева, призывают обращаться в правоохранительные органы.

Ольга Плеханова.