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09:56 (мск), источник: Новости Перми

На дороге «Кизел — Пермь» сгорела «Газель»

Инцидент произошел 9 января примерно в 21:00. На дороге загорелся автомобиль, информации о погибших нет.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на отвороте к Усьве загорелась грузовая «Газель». По предварительным данным, в машине взорвался баллон. Водителю была оказана помощь.

В связи с ДТП на дороге образовалась пробка, автомобилисты стояли более часа. При этом на улице был ветер, температура воздуха опустилась до -34.

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