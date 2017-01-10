На дороге «Кизел — Пермь» сгорела «Газель»

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на отвороте к Усьве загорелась грузовая «Газель». По предварительным данным, в машине взорвался баллон. Водителю была оказана помощь.

В связи с ДТП на дороге образовалась пробка, автомобилисты стояли более часа. При этом на улице был ветер, температура воздуха опустилась до -34.