Задержанной за убийство игуменьи Василиссы предъявлено обвинение
Прокурор дал санкцию на арест 29-летней гражданки Беларуси, которая обвиняется в совершении преступления на территории
Прокурор дал санкцию на арест 29-летней гражданки Беларуси, которая обвиняется в совершении преступления на территории
МИНСК, 10 янв — Sputnik. Следствие предъявило обвинение в убийстве настоятельницы
Убийство 67-летней настоятельницы монастыря в деревне Барань (Борисовский район) произошло поздно вечером 5 января, по подозрению в совершении преступления была задержана ее крестница — 29-летняя паломница.
«Задержанной по подозрению в совершении данного преступления предъявлено обвинение», — сообщили Sputnik во вторник в УСК по Минской области.
Там также отметили, что прокуратурой Минской области санкционировано применение к задержанной новой меры пресечения — заключение под стражу.
Как ранее сообщал Sputnik, обвиняемая отправлена в медицинское учреждение для прохождения
Похороны 67-летней игуменьи Василиссы прошли 8 января на территории