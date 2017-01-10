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09:57 (мск), источник: Sputnik.by

Задержанной за убийство игуменьи Василиссы предъявлено обвинение

Прокурор дал санкцию на арест 29-летней гражданки Беларуси, которая обвиняется в совершении преступления на территории Cвято-Ксениевского женского монастыря под Борисовом.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 янв — Sputnik. Следствие предъявило обвинение в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского женского монастыря игуменьи Василиссы 29-летней гражданке Беларуси, сообщили в Следственном комитете.

Убийство 67-летней настоятельницы монастыря в деревне Барань (Борисовский район) произошло поздно вечером 5 января, по подозрению в совершении преступления была задержана ее крестница — 29-летняя паломница.

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«Задержанной по подозрению в совершении данного преступления предъявлено обвинение», — сообщили Sputnik во вторник в УСК по Минской области.

Там также отметили, что прокуратурой Минской области санкционировано применение к задержанной новой меры пресечения — заключение под стражу.

Как ранее сообщал Sputnik, обвиняемая отправлена в медицинское учреждение для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.

Похороны 67-летней игуменьи Василиссы прошли 8 января на территории Cвято-Ксениевского монастыря. На церемонии прощания присутствовал предстоятель БПЦ митрополит Минский и Заславский Павел, который совершил отпевание усопшей.

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