Задержанной за убийство игуменьи Василиссы предъявлено обвинение

Убийство 67-летней настоятельницы монастыря в деревне Барань (Борисовский район) произошло поздно вечером 5 января, по подозрению в совершении преступления была задержана ее крестница — 29-летняя паломница.

МИНСК, 10 янв — Sputnik. Следствие предъявило обвинение в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского женского монастыря игуменьи Василиссы 29-летней гражданке Беларуси, сообщили в Следственном комитете.

Убитую игуменью Василиссу похоронили в монастыре под Борисовом

«Задержанной по подозрению в совершении данного преступления предъявлено обвинение», — сообщили Sputnik во вторник в УСК по Минской области.

Там также отметили, что прокуратурой Минской области санкционировано применение к задержанной новой меры пресечения — заключение под стражу.

Как ранее сообщал Sputnik, обвиняемая отправлена в медицинское учреждение для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.