Спасатели выдвинулись на север Хабаровского края для помощи автомобилистам
По информации Гидрометцентра, 11 и 12 января в пяти районах края ожидаются сильный снег, метель и ветер.
По информации Гидрометцентра, 11 и 12 января в пяти районах края ожидаются сильный снег, метель и ветер.
Хабаровск, 10 января, AmurMedia.
Оперативная группа спасателей выдвинулась для помощи автомобилистам в северные районы Хабаровского края. Во время прохождения циклона по территории края возможно возникновение различных происшествий. В связи с этим Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, его структурные подразделения и территориальные органы РСЧС переведены в режим повышенной готовности, сообщили ИА AmurMedia в
В целях проведения превентивных мероприятий, 10 января 2017 года на трассу «Селихино — Николаевск» в Ульчский муниципальный район убыла оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю в составе сотрудников специализированной
Также для экстренного реагирования в муниципальных районах, где прогнозируется ухудшение погодных условий сформированы оперативные группы
Обстановка по прохождению циклона на территории Хабаровского края находится на контроле Правительства Хабаровского края и Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Силы и средства МЧС России готовы к применению по назначению.
Напомним, что по информации Дальневосточного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 и 12 января 2017 года в северных районах Хабаровского края (Тугуро-Чумиканский,