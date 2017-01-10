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10:52 (мск), источник: AmurMedia.ru

Спасатели выдвинулись на север Хабаровского края для помощи автомобилистам

По информации Гидрометцентра, 11 и 12 января в пяти районах края ожидаются сильный снег, метель и ветер.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 января, AmurMedia.

Оперативная группа спасателей выдвинулась для помощи автомобилистам в северные районы Хабаровского края. Во время прохождения циклона по территории края возможно возникновение различных происшествий. В связи с этим Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, его структурные подразделения и территориальные органы РСЧС переведены в режим повышенной готовности, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В целях проведения превентивных мероприятий, 10 января 2017 года на трассу «Селихино — Николаевск» в Ульчский муниципальный район убыла оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю в составе сотрудников специализированной пожарно-спасательной части, которые будут нести круглосуточное дежурство на сложных участках дорог. У спасателей имеется специальное оборудование, а также мобильный пункт обогрева, который будет развернут для оказания помощи автомобилистам, попавшим в затруднительную ситуацию.

Также для экстренного реагирования в муниципальных районах, где прогнозируется ухудшение погодных условий сформированы оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов, которые будут осуществлять мониторинг обстановки в районах, попавших под действие циклона.

Обстановка по прохождению циклона на территории Хабаровского края находится на контроле Правительства Хабаровского края и Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Силы и средства МЧС России готовы к применению по назначению.

Напомним, что по информации Дальневосточного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 и 12 января 2017 года в северных районах Хабаровского края (Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский, Ульчский, Николаевский и район имени Полины Осипенко) в связи с комплексом неблагоприятных метеорологических явлений погоды ожидается сильный снег, местами очень сильный, местами метель, 12.01 усиление ветра — порывы до 23−28 м/с.

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