Директор предприятия в Волгограде 5 месяцев не платил зарплату работникам, удовлетворяя хозяйственные нужды
Директор ООО «Ремонт инженерных систем» не заплатил работникам предприятия порядка 600 тысяч рублей.
Директор ООО «Ремонт инженерных систем» не заплатил работникам предприятия порядка 600 тысяч рублей.
Сотрудники компании, занятой обслуживанием многоквартирных домов и придомовых территорий, не видели зарплаты с августа по декабрь 2016 года.
Как сообщают ВДТВ в
Возбуждено уголовное дело по факту полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы. Прокуратура подала исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате и компенсации морального вреда в интересах десяти работников. Пять исков удовлетворены в полном объеме. Еще пять — на рассмотрении в суде.