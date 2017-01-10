Директор предприятия в Волгограде 5 месяцев не платил зарплату работникам, удовлетворяя хозяйственные нужды

Сотрудники компании, занятой обслуживанием многоквартирных домов и придомовых территорий, не видели зарплаты с августа по декабрь 2016 года.

Как сообщают ВДТВ в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, проверка показала, что деньги предприятия директор использовал на закупку материалов и транспортные расходы.

Возбуждено уголовное дело по факту полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы. Прокуратура подала исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате и компенсации морального вреда в интересах десяти работников. Пять исков удовлетворены в полном объеме. Еще пять — на рассмотрении в суде.