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10:49 (мск), источник: Губерния онлайн

Житель Хабаровска вышел из автобуса и почти сразу попал под машину

У пострадавшего сломаны нога и ключица.

Источник: Губерния онлайн

В понедельник вечером у остановки «11-й километр» на Владивостокском шоссе 25-летний водитель «Тойоты Висты» сбил молодого человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу, сообщает портал «Губерния».

За секунды до аварии несколько человек высадились из рейсового автобуса. Люди пересекали оживленное шоссе группой. Будущий пострадавший — мужчина 1988 года рождения — шел в числе последних. Он успел сделать по «зебре» только пару шагов.

После столкновения с «Вистой» пешехода отбросило на несколько метров, лобовое стекло автомобиля оказалось разбито. Пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение, у него сломаны правая нога и левая ключица.

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