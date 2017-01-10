Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
7 способов выполнить новогодние обещания
Стало известно об экстренной госпитализации народного артиста РФ
Женщина больше суток шла сквозь пургу, чтобы спасти семью
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
6 стран, упростивших визовый режим с РФТеперь россиянам для путешествия в Боливию не нужно оформлять визу, а в Черногории без визы можно находиться до 90 дней
Роженица в маске Чубакки прославилась в интернете
Женщина больше суток шла сквозь пургу, чтобы спасти семью
20-летний парень объявил себя беременным
ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
Трамп высмеял освещение каналами США ответа РФ на санкции – СМИ
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
Американцы послали Петру Порошенко первую черную метку - СМИ
Теракт в Стамбуле: в соцсетях подозревают Обаму
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
25События года в фотографиях
10«Мин нет»
10Общероссийская елка в Кремле
13:00 (мск), источник: Югополис

Оперативник из Краснодара задержан за вымогательство 100 тысяч рублей

В Северском районе бывший оперуполномоченный полиции подозревается в получении взятки.

Источник: Югополис

По версии следствия, в ноябре 2016 года в продуктовом магазине, расположенном в микрорайоне Юбилейном в Краснодаре, была совершена кража мобильного телефона. В ходе расследования выяснилось, что к краже причастна местная жительница, которая находилась в торговом зале с подругой, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Сотрудник полиции обратился к последней, потребовав за несообщение сведений о ее присутствии при краже 100 тысяч рублей. Об этом девушка рассказала мужу, а тот обратился в правоохранительные органы. 9 декабря 2016 года в станице Северской требуемые деньги в рамках следственного эксперимента были переданы оперуполномоченному полиции, после чего он был задержан сотрудниками службы собственной безопасности кубанской полиции.

По поручению руководства ГУ МВД России по Краснодарскому краю в отношении оперуполномоченного была проведена служебная проверка, в результате которой сотрудника полиции уволили в связи с утратой доверия.

К строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители, уточняет пресс-служба кубанской полиции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Минобороны назвали бредом версию ошибки второго пилота разбившегося под Сочи Ту-154
Госдеп объяснил отсутствие доказательств в докладе о кибератаках
США заявили об опасных сближениях с самолетами РФ над Сирией
Поставки ракетных комплексов «Ярс» оказались под угрозой срыва
На чемпионате мира по футболу в 2026 году сыграют 48 команд
ВОЗ оценила ежегодный ущерб от курения
Захарова прокомментировала слова Мэрил Стрип о Трампе
Срок следствия по делу Алексея Улюкаева продлили
Спорт
«Он живёт, чтобы забивать голы»: 15 ярких цитат о Роналду Лучший игрок года по версии ФИФА Криштиану Роналду - в цитатах о нём и его подвигах
Авто
В Детройте рассекретили следующее поколение Toyota Camry Японцы показали американскую версию полностью нового седана, построенного на модульной платформе TNGA
Hi-Tech
CES 2017: 10 главных анонсов первой техновыставки года Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 самых интересных новинках, представленных на международной выставке потребительской электроники CES 2017
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой Певица представила Мирона поклонникам.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь