Оперативник из Краснодара задержан за вымогательство 100 тысяч рублей
В Северском районе бывший оперуполномоченный полиции подозревается в получении взятки.
В Северском районе бывший оперуполномоченный полиции подозревается в получении взятки.
По версии следствия, в ноябре 2016 года в продуктовом магазине, расположенном в микрорайоне Юбилейном в Краснодаре, была совершена кража мобильного телефона. В ходе расследования выяснилось, что к краже причастна местная жительница, которая находилась в торговом зале с подругой, сообщает
Сотрудник полиции обратился к последней, потребовав за несообщение сведений о ее присутствии при краже 100 тысяч рублей. Об этом девушка рассказала мужу, а тот обратился в правоохранительные органы. 9 декабря 2016 года в станице Северской требуемые деньги в рамках следственного эксперимента были переданы оперуполномоченному полиции, после чего он был задержан сотрудниками службы собственной безопасности кубанской полиции.
По поручению руководства ГУ МВД России по Краснодарскому краю в отношении оперуполномоченного была проведена служебная проверка, в результате которой сотрудника полиции уволили в связи с утратой доверия.
К строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители, уточняет