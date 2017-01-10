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11:34 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре при пожаре на улице Теннисной погиб 81-летний пенсионер

В понедельник, 9 января, в 21:08 в Самаре в Кировском районе произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

В доме на улице Теннисной горели домашние вещи. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. На месте пожара работали 10 огнеборцев. Было эвакуировано 15 человек. К сожалению, погиб мужчина 1936 года рождения.

Пожар ликвидировали в 21:30. Причины гибели человека, возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.

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