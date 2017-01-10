В Самаре при пожаре на улице Теннисной погиб 81-летний пенсионер
В понедельник, 9 января, в 21:08 в Самаре в Кировском районе произошел пожар, сообщает
В понедельник, 9 января, в 21:08 в Самаре в Кировском районе произошел пожар, сообщает
В доме на улице Теннисной горели домашние вещи. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. На месте пожара работали 10 огнеборцев. Было эвакуировано 15 человек. К сожалению, погиб мужчина 1936 года рождения.
Пожар ликвидировали в 21:30. Причины гибели человека, возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.