В Самаре при пожаре на улице Теннисной погиб 81-летний пенсионер

В доме на улице Теннисной горели домашние вещи. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. На месте пожара работали 10 огнеборцев. Было эвакуировано 15 человек. К сожалению, погиб мужчина 1936 года рождения.

Пожар ликвидировали в 21:30. Причины гибели человека, возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.