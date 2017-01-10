Уголовное дело возбуждено по факту гибели школьницы из Владивостока

Напомним, шестого января во Владивостоке, на улице Анны Щетининой, было обнаружено тело 13-летней девушки с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело. В рамках расследования назначены различные судебные экспертизы, установлен круг общения потерпевшей, допрашиваются свидетели, расследование продолжается», — говорится в сообщении СУ СК России по Приморскому краю.