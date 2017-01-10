Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
В РФ хотят ужесточить наказание за неоплату одного из сборов
Мария Шукшина впервые за долгое время показала младших сыновей
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
6 стран, упростивших визовый режим с РФТеперь россиянам для путешествия в Боливию не нужно оформлять визу, а в Черногории без визы можно находиться до 90 дней
Полина Гагарина подогрела слухи о своей беременности
Почерк ребенка: на что обратить внимание?
Сына президента нашли мертвым в его квартире
Земляне увидят столкновение двух звезд
СМИ рассказали о "страшном оскорблении" для Обамы от Москвы
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
Сергей Лазарев впервые поделился фотографией сына
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
Американцы послали Петру Порошенко первую черную метку - СМИ
Теракт в Стамбуле: в соцсетях подозревают Обаму
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
10Общероссийская елка в Кремле
4040 самых красивых снимков 2016 года
9Стрельба в стамбульском клубе
14События недели в фотографиях
10:44 (мск), источник: PROUFU.ru

Момент страшного ДТП в Башкирии попал в объектив регистратора

Начальник ГИБДД по Башкирии опубликовал в своем блоге видео момента страшного ДТП в Туймазинском районе Башкирии, в котором погиб 32-летний Айрат Юсупов.

«По этим кадрам видно, что водитель по неизвестной пока причине выезжает на полосу встречного движения. Будьте готовы к любым ситуациям. Соблюдайте скоростной режим и берегите себя», — пишет Динар Гильмутдинов.

Напомним, накануне, 9 января, на 1297 км трассы Самара-Уфа-Челябинск в Туймазинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Предположительно, водитель Opel Astra не справился с управлением и на большой скорости столкнулся с большегрузом МАЗ. После сильнейшего удара у большегруза свернуло кабину и вынесло на обочину. Opel от удара загорелся, его водитель погиб в огне.

К слову, для семьи погибшего, в которой без отца остались четверо детей, собирают материальную помощь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лидер «Салавата Юлаева» Линус Умарк заговорил по-башкирски
Госдеп объяснил отсутствие доказательств в докладе о кибератаках
США заявили об опасных сближениях с самолетами РФ над Сирией
Верховный суд запретил депутатам отправлять в отставку Мадуро
Выездной туризм из России в новогодние праздники вырос
ВОЗ оценила ежегодный ущерб от курения
Захарова прокомментировала слова Мэрил Стрип о Трампе
Президент Республики Сербской взялся за «великую Сербию»
Спорт
«Он живёт, чтобы забивать голы»: 15 ярких цитат о Роналду Лучший игрок года по версии ФИФА Криштиану Роналду - в цитатах о нём и его подвигах
Авто
Stinger — новая модель марки Kia В Детройте представлен четырёхдверный фастбек, который станет самой мощной серийной моделью корейской марки
Hi-Tech
CES 2017: 10 главных анонсов первой техновыставки года Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 самых интересных новинках, представленных на международной выставке потребительской электроники CES 2017
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Роженица в маске Чубакки прославилась в интернете «Только потому, что я скоро стану мамой, не значит, что я должна взрослеть!» Молодая американка стала звездой интернета, надев на собственные роды маску Чубакки.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь