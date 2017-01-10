Момент страшного ДТП в Башкирии попал в объектив регистратора

«По этим кадрам видно, что водитель по неизвестной пока причине выезжает на полосу встречного движения. Будьте готовы к любым ситуациям. Соблюдайте скоростной режим и берегите себя», — пишет Динар Гильмутдинов.

Напомним, накануне, 9 января, на 1297 км трассы Самара-Уфа-Челябинск в Туймазинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Предположительно, водитель Opel Astra не справился с управлением и на большой скорости столкнулся с большегрузом МАЗ. После сильнейшего удара у большегруза свернуло кабину и вынесло на обочину. Opel от удара загорелся, его водитель погиб в огне.

К слову, для семьи погибшего, в которой без отца остались четверо детей, собирают материальную помощь.