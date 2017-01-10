Момент страшного ДТП в Башкирии попал в объектив регистратора
Начальник ГИБДД по Башкирии опубликовал в своем блоге видео момента страшного ДТП в Туймазинском районе Башкирии, в котором погиб 32-летний Айрат Юсупов.
Начальник ГИБДД по Башкирии опубликовал в своем блоге видео момента страшного ДТП в Туймазинском районе Башкирии, в котором погиб 32-летний Айрат Юсупов.
«По этим кадрам видно, что водитель по неизвестной пока причине выезжает на полосу встречного движения. Будьте готовы к любым ситуациям. Соблюдайте скоростной режим и берегите себя», — пишет Динар Гильмутдинов.
Напомним, накануне, 9 января, на 1297 км трассы
К слову, для семьи погибшего, в которой без отца остались четверо детей, собирают материальную помощь.