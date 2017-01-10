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10:46 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В сгоревшем доме в Сочи найден второй погибший

На месте пожара в доме в Лазаревском районе Сочи найден второй труп.

По словам очевидцев, второй погибший — предположительно 15-летний подросток.

Тело второго пострадавшего сильно обгорело, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Его личность будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Как мы сообщали ранее, при пожаре жилого дома в Сочи погибла женщина. В качестве причин пожара рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.

Всего в ликвидации пожара было задействовано 42 человека личного состава и 15 единиц техники, в том числе от МЧС — 21 человек личного состава и 8 единиц техники.

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