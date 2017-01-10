На Урале юноша убил друга за упреки, что он пьет алкоголь, «как котенок»
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 января, ИА УралПолит.Ru. Сотрудниками следственных органов арестован 19-летний житель одного из поселков под Нижним Тагилом, обвиняемый в убийстве приятеля.
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 января, ИА УралПолит.Ru. Сотрудниками следственных органов арестован 19-летний житель одного из поселков под Нижним Тагилом, обвиняемый в убийстве приятеля.
Ранним утром 5 января на территории поселковой пилорамы в Пригородном районе было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Убитым оказался 46-летний четырежды судимый за хищения и хулиганство местный житель, освободившийся из колонии строгого режима в 2007 году. В последнее время он работал на пилораме, здесь же и проживал, выполняя функции сторожа.
Сотрудниками уголовного розыска установлено, что накануне смерти погибший распивал спиртное в компании двух молодых людей. После застолья гости разошлись, однако один юноша вскоре вернулся, чтобы продолжить импровизированную вечеринку. В течение вечера между знакомыми разгорелась ссора. «По одной из версий, конфликт произошел
Для сокрытия своей причастности к убийству, молодой человек спрятал ружье в снегу у своего дома, после чего сообщил в скорую помощь и правоохранительные органы о найденном трупе. Однако обмануть сыщиков у юноши не получилось,
В настоящее время свердловчанин заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в убийстве, добавили в областном управлении СКР.