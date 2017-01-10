На Урале юноша убил друга за упреки, что он пьет алкоголь, «как котенок»

Ранним утром 5 января на территории поселковой пилорамы в Пригородном районе было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Убитым оказался 46-летний четырежды судимый за хищения и хулиганство местный житель, освободившийся из колонии строгого режима в 2007 году. В последнее время он работал на пилораме, здесь же и проживал, выполняя функции сторожа.

Сотрудниками уголовного розыска установлено, что накануне смерти погибший распивал спиртное в компании двух молодых людей. После застолья гости разошлись, однако один юноша вскоре вернулся, чтобы продолжить импровизированную вечеринку. В течение вечера между знакомыми разгорелась ссора. «По одной из версий, конфликт произошел из-за того, что старший из мужчин упрекнул гостя в том, что тот пьет алкоголь малыми дозами, “как котенок”. Такое сравнение более молодой ранее судимый за кражи и причинение телесных повреждений собутыльник воспринял как личное оскорбление. После чего схватил ружье, предположительно принадлежащее сторожу, и выстрелил в обидчика, смертельно ранив его», — рассказал «УралПолит.Ru» официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Для сокрытия своей причастности к убийству, молодой человек спрятал ружье в снегу у своего дома, после чего сообщил в скорую помощь и правоохранительные органы о найденном трупе. Однако обмануть сыщиков у юноши не получилось, из-за чего он сознался в совершенном преступлении.

В настоящее время свердловчанин заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в убийстве, добавили в областном управлении СКР.