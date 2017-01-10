Дело о пытках ОПГ на окраине Омска пытаются рассмотреть в закрытом режиме

Вчера в Центральном районном суде стартовали слушания по уголовному делу против Азана Чулакова и Юрия Пермякова. Процесс ведет судья Владислав Сторожук.

Потерпевший Алексей Чупрасов планирует заявить ходатайство о проведении суда в закрытом режиме. Чулаков и Пермяков пока свою не выработали. На первое слушание пришли подруги предполагаемых преступников. Чулаков и Пермяков хотят, чтобы те сидели весь процесс. Следующее слушание запланировали на 18 января.

Азан Чулаков и Юрий Пермяков — предполагаемые члены организованной преступной группы (двум другим участникам сообщества в конце прошлого года вынесли приговоры). По версии следствия, члены группировки вывозили задолжавшего деньги Алексея Чупрасова в Ленинский округ. Там из него выбивали долг. Молодого человека поили моторным маслом и жгли горелкой.