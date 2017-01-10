Житель Башкирии зарезал знакомого во время застолья

В полицию 9 января поступило сообщение о том, что в одной из квартир поселка Кандры Туймазинского района было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя по подозрению в совершении убийства.

По версии следствия, вечером подозреваемый пришел в гости к 59-летнему односельчанину. В ходе распития алкоголя собутыльник набросился на хозяина квартиры с ножом и нанес ему множественные ранения. От полученных повреждений тот скончался на месте.