Житель Башкирии зарезал знакомого во время застолья
УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Житель Башкортостана зарезал знакомого во время застолья.
УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Житель Башкортостана зарезал знакомого во время застолья.
В полицию 9 января поступило сообщение о том, что в одной из квартир поселка Кандры Туймазинского района было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя по подозрению в совершении убийства.
По версии следствия, вечером подозреваемый пришел в гости к 59-летнему односельчанину. В ходе распития алкоголя собутыльник набросился на хозяина квартиры с ножом и нанес ему множественные ранения. От полученных повреждений тот скончался на месте.
Проводятся следственные действия и