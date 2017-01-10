На Кубани водитель, сбивший пешехода, сам попал под колеса машины

По предварительным данным отдела пропаганды краевого УГИБДД, 55-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Accent, не предоставил преимущество и сбил 39-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Остановившись, водитель иномарки направился к пострадавшему и в это время был сбит автомобилем ВАЗ-2107 под управлением 31-летнего мужчины.

В результате происшествия 39-летний пешеход от полученных травм скончался в местной больнице, а водитель иномарки с травмами был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.