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11:07 (мск), источник: Губерния онлайн

Разрушенные взрывом газа квартиры в Совгавани восстановят к середине весны

Ремонтные работы обойдутся бюджету почти в 25 млн рублей.

Источник: Губерния онлайн

Последствия взрыва газа в одном из жилых домов Советской Гавани в Хабаровском крае ликвидируют весной. Власти намерены полностью восстановить две квартиры, практически уничтоженные в результате ЧП, а также отремонтировать еще несколько квартир, частично разрушенных взрывной волной, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

Строительные работы в доме должны начаться уже в ближайшие дни, а окончание ремонта намечено на последние числа марта. Подрядчиком выступит ООО «Востокрегиострой».

«По проекту будут полностью восстановлены две квартиры пятого этажа, в одной из которых находился эпицентр взрыва. Также строители намерены отремонтировать лестничные марши, площадки, а также еще четыре квартиры, где обнаружены частичные повреждения. В настоящее время в полуразрушенном подъезде завершен демонтаж квартир верхнего этажа, перекрытий, поврежденных несущих стен, кладки. Строителям осталось убрать лестничный пролет», — рассказали в пресс-службе правительства.

Для реконструкции уже подготовлены необходимые стройматериалы, подсчитана и примерная стоимость работ — около 25 млн рублей.

Напомним, что взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в Советской Гавани произошел 7 декабря. В одном из подъездов мощный хлопок почти полностью разрушил верхние этажи. Четыре человека с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу, одна из пострадавших позднее скончалась из-за обширных ожогов.

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