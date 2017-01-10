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11:22 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге отец избившего мать пятиклассника покончил с собой

Подросток не раз лежал в психбольнице.

История об избиении 12-летним екатеринбуржцем своей матери обрастает подробностями. Выяснилось, что школьник также терроризировал отца, который в итоге свел счеты с жизнью.

Как сообщил «Уралинформбюро» руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, родители плохо воспитывали подростка — с зимы 2015 года они 4 раза привлекались к ответственности по ст.5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Сын неоднократно проявлял агрессию — его дважды госпитализировали в психиатрическую больницу, после чего перевели в коррекционную школу.

18 октября 2016 года отец мальчика покончил с собой. Спустя месяц полицейские подготовили документы для лишения матери родительских прав из-за ее клинической алкоголизации. Однако судебного решения еще не было. А в новогодние каникулы в неблагополучной семье случилось еще одно происшествие. По словам матери, ее избил сын. У нее диагностировали многочисленные переломы ребер, разрыв селезенки и сильную кровопотерю.

Как уточнили «Уралинформбюро» в горздраве, накануне пострадавшую перевели из реанимации в стационар.

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