В Екатеринбурге отец избившего мать пятиклассника покончил с собой
Подросток не раз лежал в психбольнице.
Подросток не раз лежал в психбольнице.
История об избиении 12-летним екатеринбуржцем своей матери обрастает подробностями. Выяснилось, что школьник также терроризировал отца, который в итоге свел счеты с жизнью.
Как сообщил «Уралинформбюро» руководитель
18 октября 2016 года отец мальчика покончил с собой. Спустя месяц полицейские подготовили документы для лишения матери родительских прав
Как уточнили «Уралинформбюро» в горздраве, накануне пострадавшую перевели из реанимации в стационар.