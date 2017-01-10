В Екатеринбурге грузчик, пытавшийся задушить женщину в аэропорту «Кольцово», отправлен на 6 лет в колонию строгого режима
В Екатеринбурге
В Екатеринбурге
Сообщается, что Свердловской транспортной прокуратурой поддержано гособвинение в суде по уголовному делу в отношении
Напомним, что инцидент произошел вечером 7 августа прошлого года: 40-летний мужчина, находясь на территории екатеринбургского аэропорта «Кольцово» возле хозяйственного корпуса одной из авиакомпаний, из ревности поссорился с бывшей сожительницей. Он набросился на нее и стал душить, но был остановлен другими сотрудниками авиакомпании, которые пришли женщине на помощь.
Как отметили в следствии, назначенная по делу
В итоге Октябрьский районный суд города согласился с позицией Свердловского транспортного прокурора, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, отбывать которое он отправится в исправительную колонию строгого режима.