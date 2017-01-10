В Челябинске столкнулись 3 авто

ДТП с участием трех автомобилей произошло в Калининском районе Челябинска.

Авария случилась накануне, 9 января, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

На улице Новомеханическая ВАЗ 2112, водитель которого не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ 2115. От удара «пятнадцатая» поменяла траекторию движения и столкнулась с ехавшей попутно иномаркой.

«В результате травмы получил водитель автомобиля ВАЗ 2115, мужчина 1963 года рождения. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки он был доставлен в больницу», — уточнили в ГИБДД города.

Отметим, что незадолго до этого инцидента, на этом же участке зафиксировали еще одно ДТП: машина вылетела за пределы дороги и врезалась в столб. Как пояснили в Госавтоинспекции, сидевшему за рулем мужчине удалось избежать серьезных повреждений благодаря пристегнутому ремню безопасности.