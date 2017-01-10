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11:25 (мск), источник: 112.ua

В Запорожской обл. на трассе перевернулся микроавтобус, пострадали 4 человека

Трое человек доставлены в больницу, один от госпитализации отказался.

Источник: 112.ua

В Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь в перевернулся микроавтобус с пассажирами. Об этом сообщает «УНН» со ссылкой на пресс-службу Управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Как отмечают в полиции, микроавтобус не был маршрутным такси. В результате аварии, травмы получили четверо пассажиров. Двое из них — жители Донецкой области, один — АР Крым, и один инвалид III группы из Харькова. Трое из них госпитализированы в Васильевскую центральную районную больницу. Один человек от госпитализации отказался.

Как сообщили врачи, 20-летняя девушка получила перелом костей таза и поясничного отдела позвоночника. Ее состояние здоровья — средней тяжести.

Напомним, вчера в Николаевской области автомобиль снесло с дороги, его водитель и пассажиры оказались пьяными.

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