В Запорожской обл. на трассе перевернулся микроавтобус, пострадали 4 человека
Трое человек доставлены в больницу, один от госпитализации отказался.
Трое человек доставлены в больницу, один от госпитализации отказался.
В Запорожской области на трассе
Как отмечают в полиции, микроавтобус не был маршрутным такси. В результате аварии, травмы получили четверо пассажиров. Двое из них — жители Донецкой области, один — АР Крым, и один инвалид III группы из Харькова. Трое из них госпитализированы в Васильевскую центральную районную больницу. Один человек от госпитализации отказался.
Как сообщили врачи, 20-летняя девушка получила перелом костей таза и поясничного отдела позвоночника. Ее состояние здоровья — средней тяжести.
Напомним, вчера в Николаевской области автомобиль снесло с дороги, его водитель и пассажиры оказались пьяными.