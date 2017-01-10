Троих российских хакеров-вымогателей будут судить в Беларуси

МИНСК, 10 янв — Sputnik. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих россиян, вымогавших у граждан Белорусов деньги от имени МВД за якобы просмотр в интернете порно, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК Татьяна Белоног.

Мужчин задержали сотрудники отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Миноблисполкома — неработающие граждане РФ с ноября 2015 года по февраль 2016-го с помощью вирусов блокировали компьютеры в Беларуси и от имени МВД рассылали уведомления о «штрафах», которые нужно было оплатить, переведя деньги на счет абонентского номера сотовой связи.