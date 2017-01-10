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11:30 (мск), источник: Sputnik.by

Троих российских хакеров-вымогателей будут судить в Беларуси

Неработающие граждане РФ с ноября 2015 года по февраль 2016-го с помощью вирусов блокировали компьютеры в Беларуси и от имени МВД рассылали уведомления о «штрафах» за порно.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 янв — Sputnik. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих россиян, вымогавших у граждан Белорусов деньги от имени МВД за якобы просмотр в интернете порно, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК Татьяна Белоног.

Мужчин задержали сотрудники отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Миноблисполкома — неработающие граждане РФ с ноября 2015 года по февраль 2016-го с помощью вирусов блокировали компьютеры в Беларуси и от имени МВД рассылали уведомления о «штрафах», которые нужно было оплатить, переведя деньги на счет абонентского номера сотовой связи.

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«В результате противоправных действий фигуранты совершили блокирование компьютерной информации более 900 граждан. Причиненный ущерб составил свыше 136 тысяч рублей», — сказала Белоног.

Она также уточнила, что оперативники изъяли у злоумышленников компьютеры, мобильные телефоны, на их имущество наложен арест на сумму более 800 тысяч рублей.

По словам Белоног, действия хакеров квалифицированы по ряду статей УК, в том числе хищение в особо крупном размере с использованием компьютерной техники и использование и разработка вредоносных программ.

Собеседница Sputnik также сообщила, что уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

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