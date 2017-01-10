Ночью под Киевом произошло масштабное ДТП с пострадавшими

На Гостомельском шоссе под Киевом в понедельник ночью, 9 января, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека.

ДТП с участием снегоуборочной техники произошло в Киевской области

Об этом «Обозревателю» сообщили источники в правоохранительных органах.

По предварительной информации, легковой автомобиль Suzuki, которым управляла женщина-водитель, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с другой легковушкой Citroen.

В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров Citroen получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.

Как сообщал «Обозреватель», в Киеве произошла смертельная авария, в результате которой автомобиль разорвало на две части.