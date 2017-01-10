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11:21 (мск), источник: Обозреватель

Ночью под Киевом произошло масштабное ДТП с пострадавшими

Автомобиль выехал на встречную полосу.

На Гостомельском шоссе под Киевом в понедельник ночью, 9 января, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека.

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Об этом «Обозревателю» сообщили источники в правоохранительных органах.

По предварительной информации, легковой автомобиль Suzuki, которым управляла женщина-водитель, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с другой легковушкой Citroen.

В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров Citroen получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.

Как сообщал «Обозреватель», в Киеве произошла смертельная авария, в результате которой автомобиль разорвало на две части.

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