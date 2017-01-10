Ночью под Киевом произошло масштабное ДТП с пострадавшими
Автомобиль выехал на встречную полосу.
Автомобиль выехал на встречную полосу.
На Гостомельском шоссе под Киевом в понедельник ночью, 9 января, произошло масштабное
Об этом «Обозревателю» сообщили источники в правоохранительных органах.
По предварительной информации, легковой автомобиль Suzuki, которым управляла
В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров Citroen получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.
Как сообщал «Обозреватель», в Киеве произошла смертельная авария, в результате которой автомобиль разорвало на две части.