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15:51 (мск), источник: Новая Кубань

Грузовик с прицепом улетел в кювет на повороте

Freightliner перевернулся в Апшеронском районе.

Краснодар. 10 янв. — Новая Кубань. В салоне опрокинувшегося большегруза пострадал водитель.

ДТП произошло утром 9 января. Freightliner двигался по трассе Майкоп — Туапсе. Водитель летел на скорости, несмотря на крутые виражи на дороге. В итоге он не преодолел один из поворотов на 34-километре.

В 9 утра 46-летний водитель не справился с управлением, бесконтрольный грузовик улетел с дороги в кювет, где перевернулся на крышу.

По данным УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, мужчина попал в больницу с травмами.

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