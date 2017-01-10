Грузовик с прицепом улетел в кювет на повороте
Freightliner перевернулся в Апшеронском районе.
Freightliner перевернулся в Апшеронском районе.
Краснодар. 10 янв. — Новая Кубань. В салоне опрокинувшегося большегруза пострадал водитель.
ДТП произошло утром 9 января. Freightliner двигался по трассе Майкоп — Туапсе. Водитель летел на скорости, несмотря на крутые виражи на дороге. В итоге он не преодолел один из поворотов на 34-километре.
В 9 утра 46-летний водитель не справился с управлением, бесконтрольный грузовик улетел с дороги в кювет, где перевернулся на крышу.
По данным УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, мужчина попал в больницу с травмами.