В Петербурге таможенники при поддержке СОБР арестовали 85 кг табака для кальянов

О результатах мероприятия по контролю за реализацией табачной продукции сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления 10 января. Сотрудники отдела таможенного контроля совместно с коллегами из Северо-Западной оперативной таможни при поддержке СОБР СЗОТ проверили табак, который продавал прибывший из Афганистана индивидуальный предприниматель. Были подозрения, что мужчина торгует контрафактом. Выяснилось, что на товаре действительно отсутствовали необходимые маркировки специальными акцизными марками. Таможенники вывезли из магазина больше 85 кг нелегальной табачной продукции. В отношении предпринимателя может быть возбуждено дело об административном правонарушении.

Напомним, летом 2016 года сотрудники Северо-Западной оперативной таможни совместно с сотрудниками ГУ по борьбе с контрабандой ФТС России не пустили в продажу две 20-тонные партии незадекларированного табака для кальяна на общую сумму 100 миллионов рублей.