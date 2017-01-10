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12:52 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге таможенники при поддержке СОБР арестовали 85 кг табака для кальянов

Проверка товара для владельца одного из магазинов Петербурга закончилась вывозом 85 кг контрафактного табака для кальянов. Продукцию изъяли сотрудники таможни при поддержке СОБР СЗОТ.

О результатах мероприятия по контролю за реализацией табачной продукции сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления 10 января. Сотрудники отдела таможенного контроля совместно с коллегами из Северо-Западной оперативной таможни при поддержке СОБР СЗОТ проверили табак, который продавал прибывший из Афганистана индивидуальный предприниматель. Были подозрения, что мужчина торгует контрафактом. Выяснилось, что на товаре действительно отсутствовали необходимые маркировки специальными акцизными марками. Таможенники вывезли из магазина больше 85 кг нелегальной табачной продукции. В отношении предпринимателя может быть возбуждено дело об административном правонарушении.

Напомним, летом 2016 года сотрудники Северо-Западной оперативной таможни совместно с сотрудниками ГУ по борьбе с контрабандой ФТС России не пустили в продажу две 20-тонные партии незадекларированного табака для кальяна на общую сумму 100 миллионов рублей.

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