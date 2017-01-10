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15:43 (мск), источник: АиФ Калининград

17-летнего калининградца поймали на краже автомобиля с парковки

Полиция рекомендует автовладельцам оборудовать свои машины сигнализацией.

17-летнего калининградца поймали на краже автомобиля с парковки на улице Павлика Морозова. Подросток может быть причастен к аналогичным преступлениям, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Автомобиля лишился 46-летний калининградец, когда гостил у друзей на новогодние праздники в одном из районных центров. Пропажу авто он обнаружил только вернувшись домой.

«После того, как потерпевший сообщил об угоне в полицию, ориентировка на розыск автомобиля была передана всем патрульным нарядам. Иномарку нашли брошенной в садовом обществе в Ленинградском районе Калининграда», — сообщили в УМВД.

Подростка задержали. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

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