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12:42 (мск), источник: Noi.md

Из-за мороза в Кишиневе замерзли многие сети водоснабжения и счетчики воды

За последние три дня в Кишиневе зарегистрировано около 60 случаев замерзания в водопроводной сети.

Источник: Noi.md

В 44 случаях помощь специалистов Apa-Canal Chisinau понадобилась в связи с замерзанием водомеров, а 13 вызовов поступило из-за замерзания водопровода.

На предприятии напоминают, что в холодное время года необходимо заранее предпринять меры по утеплению водопроводов и приборов учета, чтобы не допустить их прорыва в самый неподходящий момент.

Ответственность за проведение термоизоляции лежит на руководстве жилищного фонда, а также на владельцах частных домов.

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