Из-за мороза в Кишиневе замерзли многие сети водоснабжения и счетчики воды

В 44 случаях помощь специалистов Apa-Canal Chisinau понадобилась в связи с замерзанием водомеров, а 13 вызовов поступило из-за замерзания водопровода.

На предприятии напоминают, что в холодное время года необходимо заранее предпринять меры по утеплению водопроводов и приборов учета, чтобы не допустить их прорыва в самый неподходящий момент.

Ответственность за проведение термоизоляции лежит на руководстве жилищного фонда, а также на владельцах частных домов.