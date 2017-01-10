Из-за мороза в Кишиневе замерзли многие сети водоснабжения и счетчики воды
За последние три дня в Кишиневе зарегистрировано около 60 случаев замерзания в водопроводной сети.
За последние три дня в Кишиневе зарегистрировано около 60 случаев замерзания в водопроводной сети.
В 44 случаях помощь специалистов
На предприятии напоминают, что в холодное время года необходимо заранее предпринять меры по утеплению водопроводов и приборов учета, чтобы не допустить их прорыва в самый неподходящий момент.
Ответственность за проведение термоизоляции лежит на руководстве жилищного фонда, а также на владельцах частных домов.