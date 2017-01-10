Группа школьников из Брестской области по пути в «Зубренок» попала в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 января около 8 часов утра на трассе Брест-Минск около Столбцов. В маршрутном такси в числе прочих пассажиров находились 6 учащихся учреждений образования города Иваново 6-го, 8-го и 9−10-го классов. Ребята в сопровождении педагога направлялись на оздоровление в пионерский лагерь «Зубренок». В результате аварии дети получили незначительные травмы в виде ушибов. По информации медицинских работников, их жизни ничто не угрожает. Преподаватель 1983 года рождения госпитализирована в учреждение здравоохранения Столбцов для проведения обследования. По предварительной информации, у женщины подозрение на перелом и вывих бедра.

Причины аварии уточняются.