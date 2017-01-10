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12:40 (мск), источник: БЕЛТА

Группа школьников из Брестской области по пути в «Зубренок» попала в ДТП

10 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Группа школьников из Брестской области по пути в пионерский лагерь «Зубренок» попала в ДТП, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления образования облисполкома Юрий Просмыцкий.

Источник: РИА "Новости"

Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 января около 8 часов утра на трассе Брест-Минск около Столбцов. В маршрутном такси в числе прочих пассажиров находились 6 учащихся учреждений образования города Иваново 6-го, 8-го и 9−10-го классов. Ребята в сопровождении педагога направлялись на оздоровление в пионерский лагерь «Зубренок». В результате аварии дети получили незначительные травмы в виде ушибов. По информации медицинских работников, их жизни ничто не угрожает. Преподаватель 1983 года рождения госпитализирована в учреждение здравоохранения Столбцов для проведения обследования. По предварительной информации, у женщины подозрение на перелом и вывих бедра.

Причины аварии уточняются.

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