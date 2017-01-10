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13:11 (мск), источник: РБК

Минобороны опровергло информацию об установлении причин крушения Ту-154

В Минобороны опровергли информацию Life о том, что причины авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем установлены. Версию портала о крушении лайнера в ведомстве назвали «абсолютным бредом».

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Министерство обороны России считает недопустимым «выдумывать какие-то выводы» по крушению Ту-154 над Черным морем до завершения официального расследования.

Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, передает «РИА Новости». Так генерал-майор прокомментировал публикацию портала Life о выводах о причинах авиакатастрофы.

По словам Конашенкова, опубликованные Life сведения являются «абсолютным бредом и выдумкой издания». Представитель Минобороны отметил, что комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу.

Считаем недопустимым и аморальным пытаться, как Lifenews, голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то «выводы» до завершения расследования.
Игорь КонашенковПредставитель Минобороны РФ
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Ранее во вторник Life опубликовал статью под названием «Загадка крушения Ту-154 раскрыта». В ней говорилось, что эксперты Минобороны пришли к выводу, что самолет Ту-154 разбился над Черным морем из-за ошибки второго пилота, который якобы перепутал рычаги управления шасси и закрылками.

Кроме того, самолет был перегружен, и ему «не хватило высоты для спасительного маневра», отмечалось в статье. К таким выводам, как утверждает издание, в Минобороны пришли после полной расшифровки «черных ящиков».

Источник Life, знакомый с ходом расследования причин катастрофы, заявил, что человеческий фактор был признан приоритетной версией крушения Ту-154. Life также опубликовал расшифровку переговоров второго пилота и командира корабля, из которой, как утверждает портал, «становится понятно, что что-то произошло с закрылками».

Самолет Ту-154, принадлежавший Министерству обороны России, потерпел крушение над Черным морем утром 25 декабря. На борту лайнера, летевшего в Сирию, находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники трех российских телеканалов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они погибли.

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29 декабря в Черном море завершился основной этап поисковой операции на месте крушения самолета. На расшифровку двух черных ящиков разбившегося Ту-154 Минобороны было отведено десять суток.

Как заявил журналистам начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергей Байнетов, по результатам расшифровки первого (речевого) самописца в Минобороны сделали вывод, что взрыва на борту не было. Исходя из этого, количество версий авиакатастрофы, которых ранее насчитывалось 15, сократилось примерно в два раза.

В свою очередь глава Минтранса Максим Соколов, возглавивший специальную комиссию, заявил, что бортовая техника Ту-154 в момент катастрофы работала нештатно.

Министр также сообщил, что предварительные данные экспертиз станут известны уже в январе. При этом он призвал СМИ до окончания работы комиссии не публиковать сведения, полученные из неофициальных источников.

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