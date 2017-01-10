В Ленинском районе полыхает частный дом, в нем могут находиться люди, сообщают подписчики «ВКонтакте» АСТ-54.

На улице Порт-Артурской, 52, полностью охвачен огнём двухэтажный дом. Рядом с домом уже сгорел автомобиль, отмечают очевидцы. Как сообщают подписчики, пожарные запрашивают дополнительные силы.