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12:24 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Ленинском районе полыхает частный дом: в нем могут находиться люди

В Ленинском районе горит частный дом, в нем может находиться пожилая женщина. Пожарные запросили дополнительные силы для тушения огня, сообщают подписчики «ВКонтакте» АСТ-54.

В Ленинском районе полыхает частный дом, в нем могут находиться люди, сообщают подписчики «ВКонтакте» АСТ-54.

На улице Порт-Артурской, 52, полностью охвачен огнём двухэтажный дом. Рядом с домом уже сгорел автомобиль, отмечают очевидцы. Как сообщают подписчики, пожарные запрашивают дополнительные силы.

Информация о пострадавших пока уточняется, по предварительным данным, в здании может находиться пожилая женщина.

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