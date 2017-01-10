В Ленинском районе полыхает частный дом: в нем могут находиться люди
В Ленинском районе горит частный дом, в нем может находиться пожилая женщина. Пожарные запросили дополнительные силы для тушения огня, сообщают подписчики «ВКонтакте» АСТ-54.
В Ленинском районе горит частный дом, в нем может находиться пожилая женщина. Пожарные запросили дополнительные силы для тушения огня, сообщают подписчики «ВКонтакте» АСТ-54.
В Ленинском районе полыхает частный дом, в нем могут находиться люди, сообщают подписчики «ВКонтакте» АСТ-54.
На улице
Информация о пострадавших пока уточняется, по предварительным данным, в здании может находиться пожилая женщина.