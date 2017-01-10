Жители Тогучинского района остались без света и тепла из-за аварии на подстанции

Начальник пресс-службы МЧС России ГУ МЧС России по Новосибирской области: «Рано утро произошло аварийное отключение электроснабжения. Тепло получают все потребители, электроэнергию получат в установленные регламентом сроки — все потребители получат электроэнергию».

Авария произошла на подстанции, повреждены и линии электропередачи. Дать свет всем жителям поселка Шахта обещают в ближайшее время, во сколько точно — пока не говорят. Ремонтные работы ведет компания «Региональные Электрические сети». А вот в чьем ведении находятся данные объекты — неизвестно. В бесхозности видят и причину аварии.

Максим Богатырев, представитель АО «Региональные электрические сети»: «Оборудование эксплуатируется не должным образом, соответственно, ответственных лиц нет, которые бы следили, как оно эксплуатируется. Много факторов, которые влияют на надежность. Мы только как скорая помощь, а должен устранять тот, кто несет ответственность за данное оборудование».