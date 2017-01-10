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12:27 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жители Тогучинского района остались без света и тепла из-за аварии на подстанции

Около тысячи человек в Тогучинском районе сегодня ночью остались без света. Авария произошла в поселке Шахта. Часть домов и зданий, в том числе социальные объекты, некоторое время были также без тепла. Вот как ситуацию прокомментировали в МЧС.

Источник: Вести - Новосибирск

Начальник пресс-службы МЧС России ГУ МЧС России по Новосибирской области: «Рано утро произошло аварийное отключение электроснабжения. Тепло получают все потребители, электроэнергию получат в установленные регламентом сроки — все потребители получат электроэнергию».

Авария произошла на подстанции, повреждены и линии электропередачи. Дать свет всем жителям поселка Шахта обещают в ближайшее время, во сколько точно — пока не говорят. Ремонтные работы ведет компания «Региональные Электрические сети». А вот в чьем ведении находятся данные объекты — неизвестно. В бесхозности видят и причину аварии.

Максим Богатырев, представитель АО «Региональные электрические сети»: «Оборудование эксплуатируется не должным образом, соответственно, ответственных лиц нет, которые бы следили, как оно эксплуатируется. Много факторов, которые влияют на надежность. Мы только как скорая помощь, а должен устранять тот, кто несет ответственность за данное оборудование».

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