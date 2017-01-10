Возбуждено дело об убийстве бывшего соучредителя коммунальной компании

Как сообщает сайт ведомства, 26 августа прошлого года господин Носков зашел в здание делового центра «Бизнес галерея», расположенное по улице Ленина, 76 в городе Перми и пропал без вести. Человек с аналогичными данными значился среди соучредителей ГК «Чистый город», под управлением которой находится полигон ТБО «Звездный».

Как говорят источники, до исчезновения он проживал в Москве.