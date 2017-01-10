Возбуждено дело об убийстве бывшего соучредителя коммунальной компании
Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю расследуется уголовное дело по факту убийства Ильи Носкова, 1973 года рождения.
Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю расследуется уголовное дело по факту убийства Ильи Носкова, 1973 года рождения.
Как сообщает сайт ведомства, 26 августа прошлого года господин Носков зашел в здание делового центра «Бизнес галерея», расположенное по улице Ленина, 76 в городе Перми и пропал без вести. Человек с аналогичными данными значился среди соучредителей ГК «Чистый город», под управлением которой находится полигон ТБО «Звездный».
Как говорят источники, до исчезновения он проживал в Москве.